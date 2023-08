Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der Polizeiinspektion Harburg vom 18.08. bis 20.08.2023

Buchholz (ots)

Verkehrsunfälle zwischen Radfahrern und PKW

Am Freitag gegen 14:40 Uhr übersah ein 52-jähriger Autofahrer beim Abbiegen von der Steinbecker Straße in den Wacholderweg einen 24-jährigen Radfahrer, der in gleicher Richtung fuhr. Der Radfahrer fiel zu Boden und sein Fahrrad wurde in einen weiteren PKW geschleudert. Der Schaden beläuft sich auf circa 3500 Euro. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am Samstag gegen 15:25 Uhr wollte ein 30-jähriger Autofahrer nach kurzer Rast auf einem Feldweg wieder auf die Bundesstraße 3 zwischen Trelder Berg und Sprötze fahren. Hier übersah er einen auf dem Radweg befindlichen 19-jährigen Radfahrer. Diese wurde durch den Zusammenstoß gegen die Windschutzscheibe des PKW geschleudert und musste schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht werden.

Um 16:26 kam es am Samstag auf der Buchholzer Landstraße zu einem Unfall zwischen einer 14-jährigen Radfahrerin und einer 54-jährigen Autofahrerin. Die Radfahrerin trat hinter einem haltenden Bus auf die Fahrbahn und wurde hier von dem entgegenkommenden PKW erfasst.

Tostedt - Diebstähle aus PKW

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Dieckhofstraße zu einem Diebstahl aus PKW. Unbekannte Täter brachen auf bislang unbekannte Weise einen im Carport stehenden PKW der Marke Nissan auf und entwendeten aus dem Handschuhfach u.a. eine Sonnenbrille.

Ein Seat, der in der Straße "Am Friedhof" in einem Carport stand, wurde ebenfalls aufgebrochen. Hier nahmen die Täter eine Geldbörse mit 150,- Euro an sich.

Tespe - Unfall mit brennendem Mofa

Am Freitagabend verunfallte ein 16-jähriger alleinbeteiligt mit seinem Mofa auf einem Feldweg im Bereich Obermarschacht-Tespe. Kurz nach dem Unfall entzündete sich das Fahrzeug und brannte komplett aus. Neben dem Sachschaden kommen nun noch weitere Verfahren auf den Fahrer zu, denn dieser war nicht nur alkoholisiert, er war auch nicht im Besitz der notwendigen Prüfbescheinigung.

Winsen (Luhe) - Sachbeschädigungen im Parkhaus

Um 00:45 Uhr am Sonntagmorgen wurden im Parkhaus am Bahnhof in Winsen (Luhe) zwei Schilder des Parkhauses beschädigt, hierbei wurden fünf Jugendliche beobachtet. Vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten drei aus dieser Gruppe, zwei konnten angetroffen werden. Personen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen unter 04171-7960 zu melden.

Stelle - Verkehrsunfall mit kurzzeitiger Vollsperrung der A39

Am Samstagmorgen ereignete sich auf der BAB 39 in Fahrtrichtung Lüneburg, Gemarkung Stelle, ein Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen wechselte ein Kleintransporter aus dem Raum Göttingen vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei wurde der sich schnell nähernde PKW, aus dem Raum Verden, übersehen, so dass es ein Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen gab. Die 51-jährige Fahrerin des Kleintransporters sowie die 19-jährige Fahrerin des PKW wurden dabei verletzt. Für die Rettungsmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn Lüneburg für kurze Zeit voll gesperrt werden. Der geschätzte Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 35000 Euro. (Bild in der Bildmappe vorhanden)

