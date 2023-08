Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt ++ Tostedt - Pkw-Aufbruch ++ Winsen - Sachbeschädigung auf Baustelle

Egestorf/Döhle (ots)

Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Ein 64-jähriger Mann hat sich bei einem Verkehrsunfall auf der K 36 am Dienstag, 15.8.2023, lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der Mann befuhr mit seinem Motorrad die Straße in Richtung Egestorf. Gegen 14:05 Uhr Beschleunigte er am Ortsausgang Döhle und überholte in einer Linkskurve zwei vor ihm fahrenden PKW. Beim Wiedereinscheren verlor der Mann die Kontrolle über die Maschine, geriet in den Grünstreifen und überschlug sich dort mehrfach. Ersthelfer kümmerten sich um den 64-Jährigen. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

Tostedt - Pkw-Aufbruch

Am Dienstag, 15.8.2023, kam es auf dem Parkplatz am Baggersee zu einem PKW-Aufbruch. Gegen 16:30 Uhr schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines dort abgestellten VW Caddy ein. Aus dem Inneren stahlen sie einen Rucksack mitsamt einer Geldbörse und diversen Papieren. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Winsen - Sachbeschädigung auf Baustelle

Die Baustelle des Schwimmbades im Eckermannpark ist am Montag, 14.8.2023, von Unbekannten heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 16 und 20 Uhr besprühten die Täter mehrere Radlader mit Farbe. Außerdem wurden zahlreiche Schlauchverbindungen geöffnet und eine Pumpe abgeschaltet. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell