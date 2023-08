Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fahrradfahrer schwer verletzt, Hergang unklar ++ Seevetal/Meckelfeld - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl ++ Tostedt/Todtglüsingen - Sachbeschädigungen beim Kindergarten

Wenzendorf (ots)

Fahrradfahrer schwer verletzt, Hergang unklar

Ein 26-jähriger Mann ist am Montag, 14.8.2023, bei einem Verkehrsunfall auf dem Wennerstorfer Kirchweg schwer verletzt worden. Der Mann war, gegen 19 Uhr, mit seinem Fahrrad auf der Straße in Richtung Hollenstedt unterwegs. In Höhe der Kreuzung Zum Teeberg kam er aus nach unklarer Ursache zu Fall und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Ersthelfer kamen auf den am Boden liegenden Radfahrer zu und verständigten die Rettungskräfte. Der Mann kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Wie genau sich der Unfall ereignete, ist noch unklar. Zeugen gaben an, zur Unfallzeit, einen schwarzen Kleinwagen beobachtet zu haben, der den Wennerstorfer Kirchweg mit hoher Geschwindigkeit in gleicher Richtung entlanggefahren war. Ob der Wagen im Zusammenhang mit dem Sturz des Radfahrers steht, ist noch unklar. Zeugen, die weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04182 404270 bei der Polizei Tostedt zu melden.

Seevetal/Meckelfeld - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Montag, 14.8.2023, gegen 23:15 Uhr, versuchten mehrere männliche Personen, die Balkontür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Lerchenweg aufzuhebeln. Ein Zeuge bemerkte die Männer auf dem Balkon der Hochparterrewohnung. Sie flüchteten darauf hin, ohne die Wohnung betreten zu haben. Es blieb bei Sachschaden an der Tür.

Zeugen, denen die Verdächtigen möglicherweise ebenfalls aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Tostedt/Todtglüsingen - Sachbeschädigungen beim Kindergarten

In der Zeit zwischen dem 11. und 14.8.2023 kam es beim Kindergarten an der Schulstraße zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte warfen einen Ziegelstein auf das Dach und beschädigten dadurch mehrere Dachziegel. Außerdem zerstören sie mehrere Bierflaschen auf dem Kindergartenspielplatz. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04182 404270 bei der Polizei in Tostedt zu melden.

