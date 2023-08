Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg vom 11.08.2023, 12:00 Uhr bis 13.08.2023, 12:00 Uhr.

LK Harburg (ots)

+++ A7- RF Hannover / Fahren ohne Fahrerlaubnis +++

Am 13.08.23 gegen 04:00 Uhr wurde der Pkw eines 44-jährigen türkischen Fahrzeugführers angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der türkische Führerschein nicht wie erforderlich, fristgerecht umgeschrieben worden ist.

Aus diesem Grund konnte der Fahrzeugführer keine erforderliche Fahrerlaubnis vorlegen und es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

+++ A1- RF Bremen / alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis +++

Am 12.08.2023 gegen 22:00 Uhr wurde der Pkw eines 34-jährigen rumänischen Fahrzeugführers angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass dem Fahrzeugführer behördlich untersagt worden ist in Deutschland führerscheinpflichtige Fahrzeug zu führen. Außerdem stand er unter der Beeinflussung von Alkohol in Höhe von 0,74 Promille.

Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung sowie der Einleitung entsprechender Verfahren wurde der Fahrzeugführer wieder entlassen. Um eine Weiterfahrt mit dem Pkw durch den Fahrzeugführer zu verhindern, wurde das Fahrzeug mit einer "Parkkralle" gesichert.

+++ Buchholz i.d.N. / Wohnungseinbruchsdiebstahl +++

In der Zeit vom 06.08.23 bis 09.08.23 wurde in ein Einfamilienhaus im Vesperweg in Buchholz i.d.N. eingebrochen. Dazu wurde die Scheibe der hinteren Terrassentür mittels Stein eingeworfen und die Tür geöffnet. Das Diebesgut ist bislang nicht bekannt.

Verdächtige Beobachtungen können bitte an die zuständige Polizeidienststelle PI Harburg unter der Telefonnummer: 04181-285 0 gemeldet werden.

+++ Buchholz i.d.N. / Brand einer Kindertagesstätte +++

Am 11.08.2023 gegen 23:25 Uhr wurde ein heller Feuerschein hinter der Waldschule in der Parkstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass aus dem Dachstuhl eines freistehenden Hauses Flammen schlugen. Bei dem freistehenden Haus handelt es sich um eine Kindertagesstätte.

Zum Zeitpunkt des Feuers haben sich keine Personen im Objekt befunden. Bisher kann nicht gesagt werden, wie der Brand entstanden ist, die Ermittlungen dazu dauern an. Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung liegen derzeit nicht vor.

+++ Handeloh / Fahren unter Alkoholeinfluss +++

Am 13.08.2023 gegen 00:45 Uhr wurde ein Pkw einer 54-jährigen Fahrzeugführerin angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

+++ Winsen (Luhe) / Wohnungseinbruchsdiebstahl +++

Am 12.08.2023 in der Zeit von 18:15 Uhr bis 21:25 Uhr wurde in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Fuhlentwiete eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft hebelte die Wohnungstür auf und gelangte so in die Wohnung.

Aus der Wohnung wurde unter anderem Bargeld in Höhe von ca. 3.550,- Euro entwendet.

Verdächtige Beobachtungen können an die zuständige Polizeidienststelle PI Harburg unter der Telefonnummer: 04181-285 0 gemeldet werden.

+++ Meckelfeld / Raub auf offener Straße +++

Am 13.08.2023 gegen 02:00 Uhr kam es an einer Bushaltestelle in der Straße Am Felde zu einem versuchten Raub.

Drei junge Männer mit einem südländischen Erscheinungsbild sprachen drei 18 und 19 Jahre alte Heranwachsende in einer Bushaltestelle an. Nach einem Streit wurde versucht, einem Heranwachsenden die Umhängetasche zu entreißen. Bei der Gewaltanwendung wurde ein Schlagstock eingesetzt. Die drei Täter flüchteten ohne Beute zu Fuß vom Tatort. Die Opfer wurden dabei leicht verletzt.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben. Eine Person mit grünem Cap mit einem aufgedruckten Krokodil und einem Ziegenbart. Die zweite Person mit einem ausgeprägten Bartwuchs und einer Wollmütze. Die dritte Person mit einem zur Maske zugeknotetem T-Shirt vor dem Gesicht.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Seevetal unter 04105-620 0.

+++ Neu Wulmstorf / Pkw - Diebstahl +++

In der Nacht vom 11.08.23, 16:00 Uhr bis 12.08.2023, 07:00 Uhr wurde in der Hindenburger Straße ein Pkw Audi Q 7 mit amtlichen Kennzeichen: WL-GE 43 entwendet. Das Fahrzeug parkte auf der Garagenzufahrt.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Neu Wulmstorf unter 040-33 44 19 90.

+++ Ramelsloh / Fahren unter Drogeneinfluss +++

Am 12.08.2023 gegen 03:00 Uhr wurde ein Pkw eines 35-jährigen Fahrzeugführers angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

+++ Maschen / Hundebiss +++

Am 11.08.2023 gegen 12:30 Uhr wollte ein 8-jähriges Kind auf einem Spielplatz einen Hund streicheln. Der 4-jährige Mischlingsrüde einer 31-jährigen Hundehalterin biss das Kind daraufhin in den Kopf. Eine 32-jährige Frau wurde beim Eingreifen und den Versuch des Trennens dann von dem Hund in den Arm gebissen. Das Kind wurde mit schweren Verletzungen in ein Kinderkrankenhaus eingeliefert. Die helfende Frau wurde in ein weiteres Krankenhaus gefahren.

Ein Strafverfahren gegen die Hundehalterin wurde eingeleitet.

+++ Ramelsloh / Illegale Entsorgung gefährlicher Abfälle +++

In der Zeit vom 09.08.2023 bis 11.08.2023 wurden in der Straße "Hinter den Höllen" diverse Wellplatten im Grünstreifen des Wirtschaftsweges entsorgt. Eine Prüfung des Materials steht noch aus. Augenscheinlich dürfte es sich um Asbestplatten handeln.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Seevetal unter 04105-620 0.

+++ Neu Wulmstorf / Fahren unter Alkoholeinfluss +++

Am 11.08.2023 gegen 22:00 Uhr wurde ein Pkw einer 56-jährige Fahrerin angehalten und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab 1,99 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

