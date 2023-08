Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 20 Jahre Fernfahrerstammtisch an der A1

A1, Sittensen (ots)

Seit vielen Jahren ist der Fernfahrerstammtisch mit der Polizei im Einsatz, um für ein besseres Miteinander auf der Straße zu werben. Der Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg an der A1 betreibt dies nun seit 20 Jahren. Ein Grund zu feiern. Am kommenden Samstag, den 12.08.2023, ab 12 Uhr, lädt dieser zum 200. Stammtisch ein. Verschiedene Attraktionen sind an diesem Tag anzutreffen, wie zum Beispiel ein Lkw-Überschlagsimulator oder auch ein Gurtschlitten. Die Entwicklung der Fahrzeugtechnik kann man anhand alter Lkw bis hin zu modernsten Fahrzeugen bestaunen. Die Polizei Hamburg, der Zoll und auch hiesige Dienststellen stellen ihre Einsatztechnik vor. Die Feuerwehr Sittensen übt mit den kleinen Besuchern das Löschen von Bränden, und am Infostand der medizinischen Unterwegsversorgung DocStop e.V. kann man sich über die ärztliche Versorgung für Berufskraftfahrer/Innen informieren. Es wird ein buntes Angebot für Groß und Klein geben. Ab 17 Uhr findet dann der eigentliche Fernfahrerstammtisch im dortigen Festzelt statt. POK'in Andrea Möller wird 20 Jahre Fernfahrerstammtisch Revue passieren lassen. Im Anschluss wird der Thomas Ring, Polizeipräsident der PD Lüneburg, Grußworte an das Moderatorenteam und die Gäste richten.

Wir freuen uns über viele Gäste

