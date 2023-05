Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person

Verl (TP) Am 18.05.2023 kam es um 13:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Brandkuhle, im Ortsteil Kaunitz. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 49-jähriger Verler, der die Straße Brandkuhle in Fahrtrichtung Brinkeweg mit einem geliehenen Oldtimer-Kleinkraftrad befuhr, aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem hölzernen Telefonmasten. Nach dem Zusammenstoß war der Fahrzeugführer nicht mehr ansprechbar und musste durch die eingesetzten Rettungskräfte und den hinzugezogenen Notarzt sofort reanimiert werden. Letztlich verstarb der Mann in Folge der durch den Verkehrsunfall erlittenen Verletzungen am Unfallort. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße Brandkuhle voll gesperrt. Die Ermittlungen am Unfallort erfolgten mit Unterstützung eines Unfallaufnahmeteams der Polizei des Hochsauerlandkreises. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde das Oldtimer-KKR beschlagnahmt. Der Gesamtsachschaden wird durch die Polizei auf 1000 Euro geschätzt. Die Betreuung der Angehörigen des Verstorbenen und von Unfallzeugen erfolgte mit Unterstützung der Notfallseelsorge des Kreises Gütersloh. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter 05241 8690 zu melden.

