Polizei Gütersloh

POL-GT: Kradfahrer leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Steinhagen (TP) - Am Donnerstagnachmittag (18.05.2023) kam es um 12:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Haller Straße/In der Howe im Ortsteil Amshausen. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 24-jähriger Bielefelder von der Haller Straße nach links in die Straße In der Howe abzubiegen. Ein nachfolgender Leichtkraftradfahrer aus Werther bemerkte diesen Abbiegevorgang offensichtlich zu spät und musste infolgedessen eine Gefahrbremsung einleiten. Der 47-Jährige stürzte hierbei zu Boden und verletzte sich leicht. Zu einer Kollision mit dem voraus-fahrenden Kleintransporter kam es nach Auswertung der Unfallspuren offensichtlich nicht. Der Wertheraner wurde nach Erstversorgung am Unfallort durch die Besatzung eines Rettungswagens, in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der am Krad entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 800 Euro geschätzt. Das Fahrzeug wurde auf Wunsch des Verunfallten durch ein beauftragtes Unternehmen abgeschleppt. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter 05241 8690 zu melden.

