Polizei Gütersloh

POL-GT: Einsatz der Polizei und des Ordnungsamts bei Festveranstaltung

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - In der Sonntagnacht (14.05., 02.30 Uhr) kam es bei einer Festveranstaltung an der Brockhäger Straße zu einem polizeilichen Einsatz. Zur Unterstützung von Mitarbeitern des Ordnungsamts Harsewinkel haben Kräfte der Polizei Gütersloh einen 18-jährigen Bielefelder in Gewahrsam genommen. Bei der Durchsetzung der Maßnahmen wurde durch die Beamten Zwang in Form von einfacher körperlicher Gewalt angewendet. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte und wegen Beleidigung eingeleitet.

Am Dienstag (16.05.) erreichten die Polizei Gütersloh Zeugenangaben, die Vorwürfe zu dem Vorgehen der Mitarbeiter des Ordnungsamts Harsewinkel sowie zu den Maßnahmen der Polizeibeamten beinhalten. Aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse wurde der Ermittlungsvorgang durch die Kreispolizeibehörde Gütersloh zur Prüfung und weiteren Veranlassung an die Staatsanwaltschaft Bielefeld übersandt.

