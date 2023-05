Polizei Gütersloh

POL-GT: 8-Jährige bei Unfall verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Dienstagnachmittag (16.05., 15.44 Uhr) ereignete sich auf der Brockhäger Straße in Höhe der Körnerstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 8-jähriges Mädchen verletzt worden ist. Zum Unfallzeitpunkt befuhr die Radfahrerin mit ihrer Mutter die Körnerstraße in Richtung Brockhäger Straße. Zeitgleich befuhr eine 41-jährige Mazda-Fahrerin die Brockhäger Straße in Richtung Gütersloh Innenstadt. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen der Autofahrerin und dem Kind.

Das Mädchen stürzte zu Boden und wurde mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

