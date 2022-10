Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebe geben sich als Bauarbeiter aus und bestehlen Ehepaar

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein Ehepaar wurde am Montagmittag, 24. Oktober auf der Oswaldstraße Opfer eines Diebstahls, die Täter entwendeten hochwertigen Schmuck.

Gegen 14 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der Senioren. Davor standen zwei Männer, die sich als Mitarbeiter einer Baufirma ausgaben. Sie müssten in der Wohnung den Wasserdruck überprüfen. Daraufhin ging einer der Männer mit dem Bewohner in das Badezimmer, der andere mit dessen Ehefrau in die Küche. Beide sollten jeweils die Wasserzufuhr abdrehen.

Die Bewohnerin wurde jedoch plötzlich stutzig und lief daraufhin ins Schlafzimmer. Hier bemerkte die Seniorin einen dritten Mann, der gerade hochwertigen Schmuck im Wert einer fünfstelligen Summe in einer Tasche verstaute. Als die Frau versuchte, dem Dieb den Schmuck wieder zu entreißen, schubste der Mann sie zur Seite und flüchtete mit den anderen beiden Unbekannten aus der Wohnung. Die Seniorin wurde nicht verletzt.

Das Ehepaar beschreibt die drei Männer wie folgt: Sie waren alle etwa 1,78 Meter groß, zwischen 23 und 28 Jahre alt und hatten dunkle Haare. Zwei der Tatverdächtigen haben einen dunklen Bart, der dritte trug eine Schirmmütze. Alle drei waren dunkel gekleidet, einer von ihnen hatte außerdem eine dunkelblaue Überziehjacke mit Seitentaschen auf Bauchhöhe an.

Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell