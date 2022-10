Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fahrradfahrer

Kerken - Nieukerk (ots)

Am Montag, 10.10.2022, um 19:30 Uhr kam es auf der B9 (Klever Straße) an der Kreuzung Krummsteg/Neesendyck in Kerken-Nieukerk zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Der 60jährige PKW-Fahrer aus Kempen befuhr mit seinem schwarzen Porsche die B9 aus Richtung Geldern kommend in Fahrtrichtung Aldekerk. Der 44jährige Fahrradfahrer aus der Ukraine überquerte mit seinem Fahrrad fahrend die B9 vom Krummsteg in Richtung Neesendyck. Er übersah den vorfahrtberechtigten Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Folgen des Zusammenstoßes verstarb der Fahrradfahrer noch an der Unfallstelle. Zum Unfallzeitpunkt trug der Fahrradfahrer keinen Helm. Die Unfallstelle wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung eines VU-Teams. Die Betreuung der Angehörigen wurde durch den polizeilichen Opferschutz gewährleistet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell