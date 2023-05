Polizei Gütersloh

POL-GT: 52-jähriger Mann bei Arbeitsunfall verstorben

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Mittwochvormittag (17.05., 10.24 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen Arbeitsunfall auf dem Gelände eines Unternehmens an der Carl-Bertelsmann Straße informiert. Ersten Ermittlungen nach wurde ein 52-jähriger Mann aus Görlitz von einem vorwärts rollenden Lkw erfasst. Zu dem Zeitpunkt saß keine Person in dem Fahrzeug. Der zunächst schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Dort verstarb er wenige Zeit später an den Folgen des Zusammenstoßes.

Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen hinsichtlich der Ursache eingeleitet. Das Amt für Arbeitsschutz der Bezirksregierung Detmold wurde eingeschaltet und prüft nun die Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell