POL-WL: Taxifahrer geprellt und Fahrrad zurückgelassen - Polizei sucht Eigentümer ++ Salzhausen/Putensen - Werkzeuge und Transporter gestohlen ++ Seevetal/Meckelfeld - Pkw aufgebrochen

Tespe (ots)

Bereits am 10.7.2023 wurde der Polizei ein Leistungsbetrug zum Nachteil eines Taxifahrers angezeigt. Der Mann hatte am frühen Morgen in Bergedorf einen Kunden mitsamt Fahrrad aufgenommen. Ziel war die Ortschaft Tespe. Als der Taxifahrer den Kunden gegen 2:30 Uhr auf der Elbuferstraße in Höhe des Sportboothafens absetzte, gab dieser an, das restliche Bargeld zum Begleichen seiner Rechnung von zu Hause holen zu wollen. Als Pfand hinterließ der Mann das mitgeführte Fahrrad beim Taxifahrer. Der Unbekannte verschwand im Wohngebiet südlich der Elbuferstraße und kam nicht mehr zurück.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Herrenrad der Marke London Road. Auffällig ist eine nachträglich angebrachte silberfarbene Anhängerkupplung an der Sattelstange (s. Foto).

Die Polizei hat das Fahrrad sichergestellt und sucht nun Zeugen, die Angaben zum mutmaßlichen Eigentümer machen können. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04176 948930.

Salzhausen/Putensen - Werkzeuge und Transporter gestohlen

In der Zeit zwischen dem 4.8.2023 und dem 7.8.2023 sind Unbekannte in ein Firmengebäude an der Straße Auf dem Hungerfelde eingebrochen. Die Täter entwendeten aus der Halle mehrere Werkzeuge sowie den Schlüssel für einen Fiat Ducato. Mit dem Schlüssel starteten sie den weißen Kleintransporter und entfernten sich damit in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 20.000 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Salzhausen unter der Tel.-Nr. 04172 986610 entgegen.

Seevetal/Meckelfeld - Pkw aufgebrochen

Am Montag, 7.8.2023, in der Zeit zwischen 6:00 Uhr und 13:40 Uhr, kam es an der Mattenmoorstraße zu einem Pkw-Aufbruch. Unbekannte schlugen eine Seitenscheibe des auf einem Parkplatz abgestellten Seat ein und entwendeten die auf dem Rücksitz abgelegte Tasche. Darin befanden sich Kleidungsstücke und Kopfhörer. Der Schaden: Rund 200 EUR.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200.

