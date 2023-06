Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingeschlossen

Erfurt (ots)

Am Samstag, den 17.06.2023, gegen 09:30 Uhr hörten Anwohner der Erfurter Brühlervorstadt Hilferufe aus einer Parkanlage. Als sie diesen nachgingen stellten sie fest, dass eine Person in einer öffentlichen Toilette eingeschlossen worden war und informierten die Polizei. Nachdem der 47jährige Erfurter durch einen Schlüsselberechtigten aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte, wusste er zu berichten, dass er sich am Abend des Vortags aufgrund der starken Regenfälle Schutz suchend in das Toilettenhäuschen flüchtete, wo ihn nach reichlich Alkoholgenuss schließlich der Schlaf übermannte. Als er nun erwachte und bemerkte, dass er das Gebäude nicht verlassen kann, stieß er die Hilferufe aus.

Ob lediglich eine Sorgfaltspflichtverletzung oder gar Vorsatz zum Einschluss der Person geführt hat, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Freiheitsberaubung eingeleitet. (MF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell