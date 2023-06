LPI-EF: Mit dem Schrecken davongekommen

Sömmerda (ots) - Ein 34jähriger Mann schaffte es am Freitag Abend, dass durch sein Verhalten mehrere Verfahren mit insgesamt 13 Straftaten gegen ihn eingeleitet wurden. Zunächst ging er mehrfach seine Bekannte an und würgte sie auch. Sie flüchtete sich dann zu einem nahe gelegenen Supermarkt und erbat Hilfe. Die Polizeibeamten trafen den Mann dann am Supermarkt an. Bei der Feststellung seiner Personalien leistete er Widerstand und griff die Beamten das erste Mal an. Er ...

