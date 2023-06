Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: hochwertiges E-Bike gestohlen

Erfurt (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit vom 14.06.2023 bis 17.06.2023 im Erfurter Stadtteil Melchendorf ein hochwertiges E-Mountainbike. Hierzu begab man sich auf bisher unbekannte Weise in den am Tatort befindlichen Fahrradschuppen. Aus diesem wurde das zusätzlich gesicherte Fahrrad im Wert von 7.000,-Euro entwendet. Bei dem Rad handelt es sich um ein Trek Rail 9 GX (Foto anbei) in der sehr auffälligen Farbkombination orange/anthrazit. Durch die Erfurter Polizei wurden ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet sowie Spuren gesichert. (MF)

