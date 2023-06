Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vorfahrt missachtet, Radfahrerin verletzt

Erfurt (ots)

Am 16.06.2023 gegen 13:15 Uhr kam es in der Erfurter Löbervorstadt zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall. Ein 74jähriger Skodafahrer wollte mit seinem Gefährt aus einer Seitenstraße auf die Arnstädter Straße einbiegen. Hierbei missachtete er jedoch die herannahende, bevorrechtigte 37jährige Fahrradfahrerin, so dass es zur Kollision kam. In Folge des Sturzes wurde die Dame verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zudem entstand leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen. (MF)

