Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aggressiv in Kölleda

Sömmerda (ots)

Ein 34jähriger Mann schaffte es am Freitag Abend, dass durch sein Verhalten mehrere Verfahren mit insgesamt 13 Straftaten gegen ihn eingeleitet wurden. Zunächst ging er mehrfach seine Bekannte an und würgte sie auch. Sie flüchtete sich dann zu einem nahe gelegenen Supermarkt und erbat Hilfe. Die Polizeibeamten trafen den Mann dann am Supermarkt an. Bei der Feststellung seiner Personalien leistete er Widerstand und griff die Beamten das erste Mal an. Er konnte überwältigt werden und wurde gefesselt. Parallel dazu gab es in Kölleda einen Feuerwehreinsatz wegen eines möglichen Wohnungsbrandes. Es stellte sich heraus,dass die Geschädigte auf der Flucht aus der Wohnung vor dem 34jährigen Mann ihr Essen auf dem Herd ließ, welches dann anbrannte und den Einsatz auslöste. Glücklicherweise gab es hier keine Schäden. Der aggressive Mann seinerseits beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten fast ununterbrochen und griff trotz Fesselung noch einmal an. Er setzte zu einem Kopfstoß an und versuchte zu treten. Dies misslang ihm und er musste ein zweites Mal zwangsweise beruhigt werden. Bei ihm wurden zudem geringe Mengen von Betäubungsmitteln gefunden. Die Beamten blieben unverletzt, der 34jährige zog sich leichte Verletzungen zu, welche zunächst im Krankenhaus Sömmerda behandelt wurden. Danach ging es aber weiter für den Mann. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Auch hier war die Polizei nötig.

