Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Haftbefehl verkündet

Sömmerda (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde gegen einen 40-jährigen Sömmerdaer am Amtsgericht Erfurt ein Untersuchungshaftbefehl verkündet. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Der 40-Jährige war in der Nacht zu Mittwoch von der Polizei bei einem Einbruch auf eine Baustelle in Sömmerda erwischt worden. Die Landespolizeiinspektion Erfurt berichtete über den Fall am 14.06.2023 (siehe Pressemeldung "Einbrecher festgenommen"). Der Mann ist für die Polizei kein unbeschriebenes Blatt und wird mit mehreren vergangenen Einbrüchen in Verbindung gebracht. (JN)

