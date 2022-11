Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Schmierereien am Parteibüro

Bild-Infos

Download

Nordhausen (ots)

Unbekannte Täter beschmierten die Scheiben eines Parteibüros in der Barfüßerstraße in Nordhausen. Hierbei wurde in den Nachtstunden von Donnerstag auf Freitag ein schmähender Schriftzug auf der Schaufensterscheibe angebracht. Durch die Kriminalpolizei in Nordhausen wurden Ermittlungen aufgenommen. Konnten Zeugen verdächtige Wahrnehmungen machen? Hat sich eine Person mit der Tat (zb. in sozialen Netzwerken) gebrüstet? Hinweise zur Tat oder Tätern können bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter 03631 / 960 gemeldet werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell