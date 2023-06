LPI-EF: Ungebetener Gast

Erfurt (ots) - Ein 47-jähriger Erfurter wurde Opfer von Dieben. Der Mann hatte sein E-Bike am Mittwochabend im Hinterhof seines Wohnhauses in der Johannesvorstadt abgestellt und angeschlossen. Unbekannte nutzten die Dunkelheit in der Nacht aus und stahlen das schwarze E-Bike R+M Charger 4 GT vario im Wert von über 5.500 Euro. Bisher gibt es weder Hinweise zu den Dieben noch zum Verbleib des E-Bikes. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr