Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch am helllichten Tag

Erfurt (ots)

Am helllichten Tag brachen Diebe gestern in das Haus einer 61-Jährigen ein. Im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen hatte die Frau über die Mittagszeit ihr Haus gerade einmal für zwei Stunden verlassen. Als sie zurückkehrte, stellte sie mehrere durchwühlte Schränke fest. Einbrecher hatten die Terrassentür des Hauses aufgebrochen und Bargeld sowie Schmuck im Wert von fast 11.000 Euro gestohlen. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls dauern weiter an. (JN)

