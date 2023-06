Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Ramme im Einsatz

Erfurt (ots)

Aufgrund eines Beziehungsstreites kamen in der vergangenen Nacht in der Ernst-Toller-Straße Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst zum Einsatz. Eine 36-jährige Frau und ein 34-jähriger Mann waren in einer Wohnung in Streit geraten. Da eine akute Gefahr nicht ausgeschlossen werden konnte und die Beteiligten die Wohnung nicht öffneten, kam eine Ramme zum Einsatz. In der Wohnung wurde der betrunkene Mann mit einer Platzwunde am Kopf festgestellt. Die Frau hatte ihm eine Glasflasche auf den Hinterkopf geschlagen. Der Verletzte wurde zur Versorgung seiner Verletzung in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Überprüfung der Frau wurde bekannt, dass gegen sie ein Haftbefehl vorlag. Die 36-Jährige wurde daraufhin von der Polizei festgenommen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell