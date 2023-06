Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken umgefallen

Erfurt (ots)

Für einen Erfurter endete gestern der 45. Geburtstag im Krankenhaus. Am Vormittag hatte sich der Mann in der Baumerstraße auf ein abgestelltes Moped gesetzt. Als ihn der Besitzer ansprach, fiel er mit dem Kleinkraftrad um und beschädigte es dabei. Anschließend geriet er mit dem Moped-Besitzer in Streit und schlug ihm ins Gesicht. Dabei wurde dieser leicht verletzt. Da sich der 45-Jährige weiterhin nicht beruhigen ließ, musste er von hinzugerufenen Polizisten zu Boden gebracht und gefesselt werden. Anschließend wurde der mit 2,1 Promille alkoholisierte Mann in ein Krankenhaus eingewiesen. Statt Geschenken erhielt das Geburtstagskind mehrere Strafanzeigen. (JN)

