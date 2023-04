Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Geldbörse gestohlen

Am Dienstag griff ein Dieb bei einem Einkauf in Kuchen zu.

Gegen 10.30 Uhr befand sich eine Seniorin in einem Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße. In ihrem Einkaufswagen hatte sie ihre Tasche. Der Reißverschluss war zugezogen. In der Tasche befand sich ihr Geldbeutel. Wie die Seniorin später der Polizei berichtete, fielen neben ihr Verpackungen zu Boden. Sie hob diese mit Hilfe einer Unbekannten auf und stellte die Waren wieder ins Regal. Dadurch war sie kurz abgelenkt. In einem unachtsamen Moment gelang es wohl einem Dieb, die Geldbörse an sich zu nehmen. Er verschwand damit unerkannt. Der Polizeiposten Kuchen nahm die Ermittlungen auf und sucht den Täter.

Die Polizei warnt vor Dieben und gibt Tipps, wie man sich gegen Diebstahl schützen kann. So sollten z.B. Wertsachen wie Kreditkarten, Bargeld und wichtige Papiere auf verschlossene Innentaschen der Kleidung verteilt aufbewahrt werden. Mitgeführte Handtaschen sind stets geschlossen zu halten. Handtaschen mit Geldbörsen oder Wertsachen sollten nicht in den Einkaufswagen gelegt, sondern körpernah getragen werden. Lassen Sie Taschen nie unbeaufsichtigt. Auch nicht kurz. Weitere Informationen gibt es auf der Klappkarte "Schlauer gegen Klauer" mit Piktogrammen, einem Notfallpass zum Heraustrennen mit allen wichtigen Telefonnummern und Sperrnummern von Scheck- und Kreditkarten sowie einer Checkliste mit Sofortmaßnahmen für Opfer und Zeugen, was bei einem Diebstahl zu tun ist. Die Klappkarte gibt es bei den polizeilichen Beratungsstellen oder im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de.

