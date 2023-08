Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Von der Fahrbahn abgekommen ++ Buchholz - Versuchter Diebstahl eines Motorrollers ++ Seevetal/Meckelfeld - Farben und Lacke illegal entsorgt ++ u. w. M.

Hollenstedt/Wohlesbostel (ots)

Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 19-jährige Frau hat heute, 7.8.2023, gegen 3:00 Uhr, einen schweren Verkehrsunfall auf der K 62 gehabt. Die Frau war zwischen den Ortschaften Rahmstorf und Staersbeck in einer lang gezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, ihr Wagen dort mit einem Baum kollidiert. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit und anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die erste Unfallmeldung ging bei der Rettungsleitstelle durch einen automatisierten Notruf einer Smart Watch ein, so dass die Rettungskräfte bereits auf der Anfahrt waren, als die Ersthelfer den Unfall ebenfalls meldeten. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Buchholz - Versuchter Diebstahl eines Motorrollers

Heute, 7.8.2023, gegen 0:30 Uhr, versuchten Unbekannte einen in der Rütgersstraße abgestellten Motorroller zu entwenden. Die Täter machten sich an dem am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug zu schaffen, wurden dabei aber von einer Zeugin gestört. Sie ließen von dem Motorroller ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Seevetal/Meckelfeld - Farben und Lacke illegal entsorgt

Am Sonntag, 6.8.2023, gegen 14 Uhr, wurde die Polizei an die Straße Seevedeich gerufen. Ein Zeuge hatte zahlreiche Farbeimer und -dosen entdeckt, die in einem Graben entlang der Straße lagen. Rund 30 verschiedene Behältnisse, die zum Teil undicht waren, wurden dort festgestellt. Die Feuerwehr, Mitarbeiter des Bauhofs sowie der Wasserbehörde waren vor Ort im Einsatz. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Gewässerverunreinigung eingeleitet.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Seevedeich aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Winsen - Sachbeschädigung an Zigarettenautomat

Am Sonntagabend, 6.8.2023, gegen 21:45 Uhr, meldete mehrere Zeugen einen lauten Knall in der Hamburger Straße. Unbekannte hatten offenbar versucht, einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Womit, ist noch unklar. Am Automaten selbst entstand nur geringer Sachschaden.

Zeugenhinweise bitte an die Tel.-Nr. 04171 7960.

Garlstorf/A7 - Betrunken gefahren und Fahrzeuge ausgebremst

Ein 32-jähriger Mann ist am Sonntagabend, 6.8.2023 von der Autobahnpolizei gestoppt worden. Der Mann war mit einem PKW auf der A7 in Fahrtrichtung Süden unterwegs gewesen und hatte mehrere andere Verkehrsteilnehmer ausgebremst, indem er seinen Wagen auf rund 40 km/h abbremste. Bei der Kontrolle des Mannes stellten sie fest, dass er stark alkoholisiert war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von über 2,4 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell