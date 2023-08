POL-WL: Pkw aufgebrochen

Buchholz/Trelde (ots) - Tageswohnungseinbruch Am Mittwoch, 2.8.2023, kam es an der Bundesstraße zu einem Tageswohnungseinbruch. Während sich die Bewohner in dem Einfamilienhaus befanden, stiegen in der Zeit zwischen 16 und 17:30 Uhr Diebe durch ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Zimmer ein und durchsuchten dieses nach möglichem Diebesgut. Sie erbeuteten Schmuck ...

