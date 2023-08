Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Kindergarten ++ Hollenstedt - Motocross-Motorrad gestohlen ++ Tostedt - Brand in Kellerflur

Kakenstorf (ots)

Einbruch in Kindergarten

In der Nacht zu Dienstag, 1.8.2023, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 7:50 Uhr, kam es bei einem Kindergarten an der Langen Straße zu einem Einbruch. Die Täter machten sich an mehreren Türen und Fenstern zu schaffen, bis sie schließlich ein Fenster öffnen und das Gebäude betreten konnten. Im Büro durchsuchten sie mehrere Schränke. Ob sie überhaupt Beute machten, ist noch unklar. Der Sachschaden wird auf rund 2000 EUR geschätzt.

Hollenstedt - Motocross-Motorrad gestohlen

Eine Motocross-Maschine der Marke KTM, 690 SMC R, ist am frühen Dienstagmorgen, 1.8.2023, von einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Straße Achtern Schünen gestohlen worden. Das orange-graue Motorrad hat einen Wert von rund 12.000 EUR. Es war mit einer Lenkradsperre gesichert. Möglicherweise wurde die Maschine in einen Transporter oder auf einen Anhänger geladen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 02.30 und 06.15 Uhr.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04165 217690 bei der Polizei in Hollenstedt zu melden.

Tostedt - Brand in Kellerflur

Am 2.8.2023, gegen 3:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei an in die Todtglüsinger Straße gerufen, weil Anwohner ein verrrauchtes Treppenhaus in einem Mehrfamilienhaus gemeldet hatten. Die Feuerwehr, die mit insgesamt rund 60 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand im Keller des Treppenhauses lokalisieren und schnell ablöschen. Dort hatten mehrere Möbel und eine Matratze gebrannt. Anschließend wurde das Treppenhaus belüftet, so dass alle Zugänge zu den Wohnungen wieder frei von Rauch waren.

Personen kamen durch den Rauch nicht zu Schaden. Am Gebäude entstand Sachschaden. Die Polizei hat den unmittelbaren Brandort beschlagnahmt. Derzeit ist noch unklar, ob es sich um einen technischen Defekt oder Brandstiftung handelte.

