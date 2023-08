Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Baucontainer aufgebrochen ++ Eyendorf - Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Hanstedt (ots)

Baucontainer aufgebrochen

In der Zeit zwischen dem 28. und dem 31. Juli 2023 haben Unbekannte auf einer Baustelle an der Straße An der Rodelbahn zwei Baucontainer aufgebrochen. Hierzu hatten sie die Zugangstüren aufgehebelt. Aus den Containern entwendeten die Täter Werkzeuge, Feuerlöscher, Ladegeräte und Arbeitskleidung. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.

Zeugen, denen verdächtige Personen im Bereich der Baustelle aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04172 986610 bei der Polizei in Salzhausen zu melden.

Eyendorf - Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Eine 62-jährige Frau hat am Montag, 31.7.2023 einen Verkehrsunfall auf der K5 (Am Berge) verursacht. Die Frau war gegen kurz vor 16 Uhr mit ihrem BMW von Lübberstedt kommend in Richtung Eyendorf gefahren. Nach dem Passieren einer Linkskurve geriet sie aus noch unklarer Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Mercedes einer 32-jährigen Frau. Beide Pkw kamen von der Fahrbahn ab. Die beiden Frauen wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 EUR.

