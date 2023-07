Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Am Bahnhof mit Schusswaffe gedroht- Polizei sucht Zeugen ++ Drage/Elbe - Sportboot aus Hafen entwendet

Sprötze (ots)

Ein 42jähriger Mann aus Zeven hat am späten Donnerstagabend, gegen 23:50 Uhr, einen Großeinsatz der Polizei verursacht. Nach Hinweise eines Zeugen habe der Mann am Bahngleis gestanden und mehrere Personen lautstark mit einer Schusswaffe bedroht. Daraufhin wurden unverzüglich mehrere Streifenwagen zum Bahnhof geschickt, wo der Mann auch angetroffen werden konnte. Aufgrund seines bedrohlichen Verhaltens mussten ihm durch die Beamten Handfesseln angelegt werden. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte jedoch keine Schusswaffe aufgefunden werden, dafür aber verschiedenste Drogen. Eine spätere Absuche des Bahnhofes mit einem Diensthund der Polizei führte nicht zum Auffinden der Schusswaffe. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Noch in der Nacht wurde er einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die Polizei Buchholz bittet um Hinweise von Personen, die das Geschehen am Bahnhof beobachtet haben oder selbst bedroht worden sind unter 04181/ 2850.

Drage/Elbe - Sportboot aus Hafen entwendet

Zu einem Diebstahl eines Sportbootes kam es in der Nacht vom 26.07. auf den 27.07. im Zeitraum zwischen 21:00 Uhr und 08:00 Uhr aus dem Jachthafen in Drage. Unbekannte schleppten das Boot vermutlich aus dem Hafen auf die gegenüberliegende Uferseite der Elbe im Bereich Altengamme. Dort wurden die Motoren des Bootes demontiert und entwendet, sodass ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro entstand. Das Boot ließen die Täter zurück und flüchteten unerkannt. Zur Aufnahme des Tatortes war am heutigen Tag auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen in den vergangenen Tagen im Bereich des Jachthafens in Drage, nimmt die Wasserschutzpolizei Scharnebeck, Tel. 04136-900080, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell