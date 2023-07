Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch bei Baufirma ++ Drage - Verunreinigung der Elbe durch Diesel

Meckelfeld (ots)

Zu einem Einbruch kam es in der Nacht von Montag, 24.07., auf Dienstag, 25.07.2023. Unbekannte Täter hebelten im Rehmendamm in Meckelfeld die Metalltüren eines Bürokomplexes einer Baufirma sowie einen Container auf. Im Inneren suchten der oder die Täter offensichtlich in den Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut. Nach jetzigem Stand wurde eine hochwertige Akkuflex im Wert von etwa 1.000 Euro entwendet. Die Polizei Seevetal nimmt dazu Hinweise unter 04105/6200 entgegen.

Drage - Verunreinigung der Elbe durch Diesel

Am Dienstagvormittag, 25.07., stellten Anwohner im Bereich Drennhäuser Elbdeich in Drage auf der Elbe einen Öl- bzw- Dieselfilm mit. Unter dem Einsatz der Feuerwehren aus Drage, Drennhausen und Marschacht sowie einem Fachzug des Landkreises Harburg mit zwei Booten wurde der Bereich abgesucht und kontrolliert. In einer Bucht konnte eine leichte Verunreinigung festgestellt werden. Die Suche nach dem Verursacher verlief jedoch bisher ergebnislos. Auch die auf der gegenüberliegenden Elbseite gelegene Baustelle wurde durch die Polizei Hamburg überprüft. Die Verunreinigung erstreckte sich nur auf eine Bucht. Zuständigkeitshalber nimmt das Wasserschutzpolizeikommissariat 3 in Hamburg unter der Telefonnummer 040-428665310 Hinweise entgegen.

