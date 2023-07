Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrere Autos aufgebrochen

Jesteburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 25.07., auf Mittwoch, 26.07., ist es in Jesteburg zu mehreren Autoaufbrüchen im Bereich der Itzenbütteler Straße gekommen. Der oder die Täter öffneten an insgesamt drei Autos die Motorhauben und manipulierten an den darin befindlichen Batterien. Bei einem Auto wurde zudem eine Seitenscheibe eingeschlagen. Zum Teil entwendeten der oder die Täter dann aus den Fahrzeuginnenräumen verschiedenste Gegenstände. Alle Autos waren in frei zugänglichen Bereichen abgestellt. Insgesamt entstand Sachschaden in einer Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Polizei in Buchholz nimmt unter der Telefonnummer 04181/2850 Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell