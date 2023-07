Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 28.07.2023, 12:00 Uhr bis Sonntag, 30.07.2023, 13:00 Uhr

LK Harburg (ots)

BAB 1, RF Bremen, AS Hittfeld - Autofahrerin nach Sekundenschlaf im Graben

Am späten Freitagabend schlief eine 28-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Ahaus kurzzeitig am Steuer ein. Daraufhin geriet der Pkw vor der AS Hittfeld in einen Straßengraben und überschlug sich. Glücklicherweise konnte sich die Fahrerin selbstständig aus dem auf dem Dach liegenden Pkw befreien und Hilfe herbeirufen. Vorsichtshalber wurde die Fahrerin in ein Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund des Sekundenschlafs wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Welle - Alkoholisiert mit dem Auto unterwegs

Am späten Samstagabend kontrollierten Polizeibeamte eine 53-jährige Autofahrerin mit deren Pkw. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die Autofahrerin Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille. Die 53-jährige muss nun mit einer erheblichen Geldstrafe und einem 1-monatigen Fahrverbot rechnen.

Rosengarten - Einbrecher steigen in Einfamilienhaus ein

In der Nacht zu Samstag, gegen 01:00 Uhr, hebelten Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Dibbersener Berg auf und entwendeten verschiedene Wertsachen. Als die Bewohnerin in der Nacht aufwachte, flüchteten die Einbrecher aus dem Haus.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle im Landkreis Harburg entgegen. Polizei Buchholz (Tel.: 04181/2850).

Seevetal/Hittfeld - Betrunkener stürzt von E-Bike

Am Samstag, gegen 18:30 Uhr, stürzte ein 56-jähriger Harmstorfer in Hittfeld ohne Fremdeinwirkung von seinem E-Bike und musste durch Rettungssanitäter behandelt werden. Polizeibeamte konnten später eine Alkoholisierung von 1,62 Promille feststellen. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Meckelfeld - Raub am Bahnhof Meckelfeld

Am Samstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, traf ein bisher unbekannter Täter sich unter einem Vorwand mit dem 16-jährigen Opfer auf einem Parkplatz am Bahnhof Meckelfeld. Plötzlich forderte er unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Wertsachen des Opfers. Nachdem der 16-Jährige dem Täter u.a. seinen Rucksack ausgehändigt hatte, verpasste der Täter dem Opfer noch einen Faustschlag ins Gesicht und entfernte sich dann vom Tatort.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle im Landkreis Harburg entgegen. Polizei in Maschen (Tel.: 04105/6200).

Seevetal (Over/Bullenhausen) - KFZ-Anhänger angezündet

Am Sonntagmorgen wurde in der Straße 'Alter Elbdeich' durch eine unbekannte Person die Plane eines geparkten KFZ-Anhängers angezündet. Aufgrund der räumlichen Nähe zum Schützenfest in Over besteht der Verdacht, dass der Brandstifter zuvor auf diesem gewesen sein könnte.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Maschen entgegen (Tel.: 04105/6200).

Neu Wulmstorf - Randalierer nach häuslicher Gewalt im Polizeigewahrsam

Am Freitagvormittag kam es in Neu Wulmstorf zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 21-Jähriger in der Wohnung seiner Eltern mit einem Messer herumlief. Den Polizisten gelang es den Aggressor zum Ablegen des Messers zu bringen. Nachdem sich der 21-Jährige anschließend zunächst in ärztliche Behandlung begab, kehrte er kurze Zeit später zu seinem Elternhaus zurück, wo es abermals zu Streitigkeiten gekommen war. Daraufhin wurde die Person vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Winsen (Luhe) - 19-Jähriger mit Schusswaffe bedroht

In der Freitagnacht, gegen 22:15 Uhr, waren das 19-jährige Opfer und der 38-jährige Täter im Bereich einer Tankstelle in der Max-Planck-Straße in Streit geraten. Plötzlich bedrohte der 38-Jährige das Opfer mit einer Schusswaffe, woraufhin das Opfer flüchtete und die Polizei anrief. Nachdem zunächst auch der Täter vor Eintreffen der Polizei vom Tatort geflüchtet war, konnte dieser bei der Fahndung durch einen Polizeihund unter einem Lkw festgestellt und in Gewahrsam genommen werden. Die nach Angaben des alkoholisierten Täters ungeladene Gaspistole konnte trotz einer umfangreichen Suche nicht mehr aufgefunden werden.

Marschacht - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorroller

Am Samstagmorgen, gegen 08:20 Uhr, kam es auf der Elbuferstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer 36-jährigen Autofahrerin und einem 68-jährigen Fahrers eines Motorrollers. Die Pkw-Fahrerin übersah beim Einfahren in die Straße den von links kommenden Rollerfahrer. Der Rollerfahrer zog sich durch den Sturz schwere Kopfverletzungen zu und wurde in ein Hamburger Krankenhaus gebracht. Im Verlaufe stellte sich heraus, dass der Rollerfahrer unter Alkohol- bzw. Medikamenteneinfluss stand. Es wurden eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren eingeleitet.

Stelle/Ashausen - Einbruch in Firma für mobile Heiztechnik

Im Zeitraum von Freitag- bis Samstagnachmittag drangen Einbrecher in die Räumlichkeiten einer Firma für Heiztechnik im Duvendahl ein. Dort wurden diverse Kabel und Metalle im Wert von ca. 10.000 Euro entwendet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Winsen entgegen (Tel.: 04171/796115).

Winsen/Tönnhausen - Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Samstagnacht stürzte eine 55-jährige Fahrradfahrerin auf der Tönnhäuser Dorfstraße ohne Fremdeinwirkung von ihrem Fahrrad. Vor Ort konnten die Polizisten Alkoholgeruch bei der aus Winsen stammenden Fahrradfahrerin feststellen. Aufgrund der Behandlungsbedürftigkeit wurde die Fahrradfahrerin umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo ihr durch Ärzte eine Blutprobe entnommen wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell