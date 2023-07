Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW-Aufbrüche auf Park & Ride Parkplatz ++ Seevetal/A7 - Ins Schleudern geraten

Winsen (ots)

PKW-Aufbrüche auf Park & Ride Parkplatz

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag (29.7.2023) und Sonntagmittag sind auf dem Park & Ride Parkplatz an der Schützenstraße zwei PKW von Unbekannten angegangen worden. Bei einem VW Golf schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein und durchsuchten Handschuhfach und Mittelkonsole. Ob sie dabei auch Beute machten, ist unbekannt.

Bei einem Ford Focus schlugen die Täter ebenfalls eine Seitenscheibe ein. Hier löste die Alarmanlage aus, sodass die Täter vermutlich sofort von dem Fahrzeug abließen. Der Sachschaden liegt in beiden Fällen bei jeweils rund 1000 Euro.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960, zu wenden.

Seevetal/A7 - Ins Schleudern geraten

Auf der A7, in Fahrtrichtung Süden, kam es am Sonntag, 30.7.2023, zu einem Verkehrsunfall in Höhe Ramelsloh. Gegen 20:55 Uhr geriet ein 28-jähriger Mann mit seinem BMW auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Der Pkw prallte seitlich gegen den VW Multivan eines 53-jährigen Mannes. Beide Fahrzeuge rutschten in der Folge in die Außenschutzplanke und blieben auf dem Seitenstreifen stehen. Beide Fahrer sowie die zwei Beifahrerinnen wurden leicht verletzt. Alle vier Personen kamen zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser.

Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten die mittlere und rechte Fahrspur gesperrt bleiben. An den Fahrzeugen und an der Schutzplanke entstand ein Gesamtschaden von rund 40.000 EUR.

