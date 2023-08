POL-WL: Ermittlungen nach mutmaßlichem Tötungsdelikt

LK Harburg (ots) - BAB 1, RF Bremen, AS Hittfeld - Autofahrerin nach Sekundenschlaf im Graben Am späten Freitagabend schlief eine 28-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Ahaus kurzzeitig am Steuer ein. Daraufhin geriet der Pkw vor der AS Hittfeld in einen Straßengraben und überschlug sich. Glücklicherweise ...

mehr