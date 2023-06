Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: --Sicher in den Urlaub: Wie Sie vermeiden, von einem wilden Affen bestohlen zu werden--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: Sommer 2023

Langfinger und Betrüger agieren dort, wo andere Urlaub machen. Sicherheit gehört deshalb in jedes Reisegepäck. Wer schon bei der Urlaubsvorbereitung die Tipps der Polizei Bremen für die Abwesenheit von zuhause und für unterwegs beherzigt, kann entspannt in den Urlaub fahren.

Vorsicht ist schon bei den Vorbereitungen für den Urlaub geboten: Betrügende bieten auf gefälschten Verkaufsplattformen, sogenannten Fake Shops, Produkte gegen Vorkasse an, die es in Wahrheit gar nicht gibt. Das können auch Flugreisen sein. Seien Sie besonders vorsichtig bei vermeintlichen Schnäppchen. Hier gilt es, die Verkaufenden genau zu prüfen, z.B. durch Recherchen über Suchmaschinen oder die Portale der Verbraucherzentralen. Wichtig: Bezahlen Sie niemals per Vorkasse. Nutzen Sie stattdessen sichere Zahlungswege: Bezahlen Sie per Rechnung.

Wichtig ist, schon bei den Urlaubsvorbereitungen das Thema Sicherheit zu berücksichtigen. Bitten Sie einen Nachbarn oder eine Nachbarin, Ihr Haus oder Ihre Wohnung nicht unbewohnt aussehen zu lassen. So sollten während der Zeit Ihrer Abwesenheit zum Beispiel regelmäßig der Briefkasten geleert und die Rollläden bedient werden. Hinterlassen Sie auch auf Ihrem Anrufbeantworter oder in den sozialen Netzwerken keine Hinweise auf Ihren Urlaub. Posten Sie Urlaubsbilder erst nach der Rückkehr. Verschließen Sie alle Fenster und Türen und sichern Sie Gegenstände wie Leitern und Mülltonnen, die als Steighilfe genutzt werden könnten.

Informieren Sie sich bereits bei der Planung einer Auslandsreise über den Reisehinweis zu Ihrem Zielland auf der Website des Auswärtigen Amtes. Um Debit- beziehungsweise Kreditkarten bei einem Diebstahl unverzüglich sperren zu können, notieren Sie die Sperrnotruf-Nummer 116 116 beziehungsweise speichern Sie diese im Mobiltelefon. Der Sperrnotruf ist auch aus dem Ausland erreichbar.

Wenn Sie unterwegs sind, schließen Sie Ihren PKW, Wohnwagen oder das Zweirad auch bei kurzer Abwesenheit immer ab. Wenn Fremde Sie ansprechen: Seien Sie wachsam, denn manchmal versuchen Kriminelle, Urlauberinnen oder Urlauber unter Vorwänden von ihrem Fahrzeug wegzulocken.

Lassen Sie Wertgegenstände und Ihr Gepäck nie unbeaufsichtigt. Seien Sie insbesondere bei größeren Menschenansammlungen, z.B. im Gedränge an Bahnhöfen, Flughäfen oder in der Nähe von Sehenswürdigkeiten vorsichtig. Diese sind bei Taschendieben sehr beliebt. Nehmen Sie nur so viel Bargeld, Zahlungskarten oder Ausweise mit wie nötig und tragen Sie diese immer am Körper, z.B. in einer verschließbaren Innentasche der Kleidung, im Brustbeutel oder in einer Gürteltasche. In einigen Urlaubsregionen ist es auch schon mal vorgekommen, dass neugierige und geschickte Affen den Touristinnen und Touristen das locker sitzende Portemonnaie entwendet haben.

Am Urlaubsort angekommen, ist es am besten, wenn Sie Ihre Wertsachen in einen Safe oder zur sicheren Verwahrung bei der Hotel- oder Campingverwaltung abgeben und unterwegs nur so viel Bargeld und Zahlungskarten dabeihaben, wie nötig.

Für die Daheimgebliebenen gilt: Rufen Sie über 110 die Polizei, wenn Sie verdächtige Personen, Alarmanlagen oder Hilferufe wahrnehmen. Der Anruf ist kostenlos und Hinweise werden von Fachleuten bewertet.

Die Polizei Bremen wünscht schönen Urlaub.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell