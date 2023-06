Polizei Bremen

POL-HB: Nr: 0371 --Auseinandersetzung eskaliert--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Herdentorsteinweg Zeit: 17.06.2023, 13:50 Uhr

In einer Bar in der Bahnhofsvorstadt kam es am Freitagmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern, bei der ein Messer eingesetzt wurde. Einer der Beteiligten erlitt Stichverletzungen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 13:50 Uhr geriet in einer Kneipe im Herdentorsteinweg ein 30-Jähriger mit zwei weiteren 37- und 17-jährigen Gästen aneinander. Im weiteren Verlauf schlugen sich die 30 und 37 Jahre alten Männer gegenseitig Flaschen auf den Kopf. Der 30-Jährige flüchtete daraufhin und wurde von den anderen beiden Verfolgern eingeholt, als dieser stürzte. Die Verfolger attackierten den Mann mit Tritten gegen den Oberkörper und in Richtung Kopf. Anschließend flüchteten die Angreifer in die Wallanlagen. Im späteren Verlauf stellte der 30-Jährige Stichverletzungen in der Brust und Rücken fest, die ihm höchstwahrscheinlich im Zuge der Auseinandersetzung zugefügt wurden. Er wurde zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die 37- und 17-jährigen Tatverdächtigen konnten aufgrund eines aufmerksamen Zeugen ebenfalls gestellt werden.

Die Einsatzkräfte fertigten Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

