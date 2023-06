Polizei Bremen

POL-HB: Nr: 0369 --Motorradfahrer schwer verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Osterholz, OT Osterholz, Hans-Bredow-Straße Zeit: 16.06.2023, 18:30 Uhr

Am Freitagabend kam es in Bremen Osterholz zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 20-jährige Kradfahrer befuhr die Hans-Bredow-Straße in Richtung Osterholzer Heerstraße. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehrere Fahrzeuge auf den beiden Fahrstreifen. Nach bisherigen Zeugenaussagen fuhr der 20-Jährige mit seinem Motorrad an den anderen Verkehrsteilnehmern vorbei. Dabei touchierte er einen PKW und verlor die Kontrolle über das Krad. Der 20 Jahre alte Zweiradfahrer stürzte daraufhin, prallte gegen die Brüstung und rutschte einige Meter über die Fahrbahn. Der Mann erlitt schwere Verletzungen im Arm- und Halsbereich und wurde nach Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell