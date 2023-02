Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Katalysator von Renault Master abmontiert

Werdohl (ots)

In den vergangenen zwei Wochen haben Unbekannte den Katalysator eines Renault Masters entwendet. Das Fahrzeug stand vor einer Firma an der Gildestraße geparkt. Ein Berechtigter stellte das Fehlen des Metallteils am Dienstagvormittag fest und informierte die Polizei. Hinweise auf einen möglichen Täter liegen bisher nicht vor. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell