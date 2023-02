POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Altena (ots) - Auf der Westiger Straße kam es am späten Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr eine Hemeranerin (74) in ihrem Skoda Fabia in Richtung Evingsen. In Höhe Hausnummer 29 überrollte sie einen Altenaer, der auf der Fahrbahn lag. Laut Zeugenaussagen war er kurz zuvor zu Fall gekommen und auf die Straße ...

