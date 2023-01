Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autofahrerin überrollt Fußgänger: Altenaer schwebt in Lebensgefahr

Altena (ots)

Auf der Westiger Straße kam es am späten Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr eine Hemeranerin (74) in ihrem Skoda Fabia in Richtung Evingsen. In Höhe Hausnummer 29 überrollte sie einen Altenaer, der auf der Fahrbahn lag. Laut Zeugenaussagen war er kurz zuvor zu Fall gekommen und auf die Straße gestürzt. Er stand möglicherweise unter Alkoholeinfluss. Der 45-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Lüdenscheider Krankenhaus.

Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit der Autofahrerin ergaben sich Anhaltspunkte auf Medikamenteneinfluss. Ein Arzt entnahm auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Blutprobe. Zwecks Unfallaufnahme ist die Straße zur Stunde (Stand 19.50 Uhr) weiterhin voll gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund ist vor Ort und unterstützt die Spurensicherung. (dill)

