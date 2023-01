POL-MK: Falscher Antiquitätenhändler beklaut Seniorin

Lüdenscheid (ots) - Gegen 21:00 Uhr brannte am Montagabend in der Friesenstraße abermals ein Altpapiercontainer. Ein unbekannter Täter hatte diesen offenbar angezündet. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Ein Hinweis auf einen möglichen Tatverdächtigen konnte bisher nicht erlangt werden. Auf dem Gelände eines Autohauses an der Hohen Steinert wurde am Montagabend, gegen 22:00 Uhr, ein Stapel alter Riefen durch einen ...

