Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fernseher bei Einbruch entwendet/Versuchter Einbruch in Friseursalon

Iserlohn (ots)

Zwischen Freitagmittag, 12:00 Uhr und Samstagmorgen, 06:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Baarstraße ein. Sie brachen dafür offenbar die Tür der Wohnung auf. Aus dem Inneren wurde ein Samsung Flachbildfernseher entwendet. Mögliche Täterhinweise liegen bislang nicht vor. (schl)

Am Bahnhofsplatz versuchten sich Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen Zutritt zu einem Friseursalon zu verschaffen. Der Geschäftsinhaber stellte am Montag drei Einschlaglöcher in der Eingangstür sowie ein weiteres in einer Seitenscheibe fest und informierte die Polizei. In den inneren Salonbereich gelangten die Täter nicht. Zeugen werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen. (schl)

