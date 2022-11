Polizei Düren

POL-DN: Scheiben an mehreren Fahrzeugen eingeschlagen

Düren (ots)

In Düren-Gürzenich haben Unbekannte am Donnerstag (17.11.2022) an mehreren Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Der oder die Täter waren im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr und 19:50 Uhr in Gürzenich unterwegs. Im Bereich der Derichsweilerstraße und der Schillingsstraße schlugen sie in dieser Zeit an mindestens sieben Fahrzeugen Scheiben ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde aus den Fahrzeugen nichts entwendet. Es entstand jedoch ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

