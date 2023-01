Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brände im Stadtgebiet/Einbruch in Restaurant

Lüdenscheid (ots)

Gegen 21:00 Uhr brannte am Montagabend in der Friesenstraße abermals ein Altpapiercontainer. Ein unbekannter Täter hatte diesen offenbar angezündet. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Ein Hinweis auf einen möglichen Tatverdächtigen konnte bisher nicht erlangt werden.

Auf dem Gelände eines Autohauses an der Hohen Steinert wurde am Montagabend, gegen 22:00 Uhr, ein Stapel alter Riefen durch einen unbekannten Täter angezündet. Durch den Brand fing auch ein angrenzender Abfallbehälter Feuer. Durch die Hitzeentwicklung wurden zudem drei Autos der Marke Opel beschädigt. Der Gesamtschaden liegt schätzungsweise im mittleren fünfstelligen Bereich. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen gelöscht werden. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Brandstiftung gegen unbekannt.

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 00:05 Uhr, setzte ein unbekannter Täter einen Müllcontainer in Brand, der unter einem Anbau eines Mehrfamilienhauses an der Buckelsfelder Straße stand. Dadurch wurde der Müllcontainer zerstört und Dachelemente durch Flammeinwirkung beschädigt. Die alarmierte Feuerwehr löschte auch hier den Brand. Die Polizei ermittelt ebenfalls wegen Brandstiftung. Zeugen, die zu den Tatzeiten verdächtige Personen in der Nähe der Brandorte beobachtet haben, werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Zwischen Sonntagabend, 22:30 Uhr und Montagmorgen, 07:30 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Handweiserstraße ein. Die Einbrecher verschafften sich über ein Fenster Zutritt und ließen anschließend einen Laptop und mehrere Schnapsfalschen mitgehen. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

