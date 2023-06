Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0370 --Polizei nimmt Räuber fest--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Hulsberg, Stader Straße/ Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Auf der Brake Zeit: 17.06.2023, 13:30 Uhr/ 17.06.2023, 02:20 Uhr

Am Samstag gegen späten Mittag stellten Einsatzkräfte einen 28-Jährigen in der Östlichen Vorstadt. Er ist verdächtig zuvor einer 59 Jahre alten Frau die Geldbörse und einem 16-Jährigen Bargeld geraubt zu haben. Derzeit wird geprüft, ob er mit weiteren Delikten in Erscheinung getreten ist. Eine Haftprüfung dauert an.

Gegen 13:30 Uhr wurde die 59-Jährige auf ihrem Heimweg von dem 28 Jahre alten Mann nach dem Weg zum Hauptbahnhof gefragt. Als die Frau ihm den Weg erklärte und kurz wegdrehte, riss der Mann ihr die Geldbörse aus der Hand. Die 59 Jahre alte Frau hielt den Räuber an seinem Rucksack fest. Hierbei fiel sie zu Boden und wurde einige Meter über den Asphalt gezogen. Die 59-Jährige zog sich Schürfwunden an den Knien und der Hand zu. Schließlich löste sich der 28-Jährige von seinem Rucksack und flüchtete. Der Täterverdächtige konnte im Nahbereich durch die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte gestellt werden. In seinem Rucksack befand sich wahrscheinlich weiteres Diebesgut. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Der Täter steht weiterhin im Verdacht in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02:20 Uhr in der Straße Auf der Brake ein weiteres Raubdelikt begangen zu haben. Hierbei griff der Täterverdächtige einem 16-Jährigen an den Kragen und forderte sein Handy und im Weiteren Bargeld. Nach der Herausgabe von einem 10EUR-Schein, forderte der Räuber noch mehr Bargeld und trat dem Jugendlichen in die Kniekehle.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt weitere Zeugenhinweise unter 0421 362-3888 entgegen. Eine Haftprüfung wegen Wiederholungsgefahr dauert an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell