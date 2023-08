Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum 04.08.2023, 12.00 Uhr bis 06.08.2023, 12.00 Uhr

LK Harburg (ots)

Buchholz i.d.N. - Dreiste Ladendiebe

Am 05.08.2023 gegen 17.50 Uhr verließen zwei männliche Personen den ALDI in Buchholz i.d.N. an der "Hamburger Straße" mit einem bis oben gefüllten Einkaufswagen durch den Eingangsbereich, ohne ihren Einkauf zu bezahlen. Auf Ansprache durch die Mitarbeiter flüchteten beide Täter mit dem Einkaufswagen in Richtung Innenstadt. Personen, die Hinweise zur den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

Buchholz i.d.N. - Mehrere Trunkenheitsfahrten

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden im Bereich Buchholz mehrere Trunkenheitsfahrten festgestellt. Am 06.08.2023 erfolgte um 00.39 Uhr in der "Hannoversche Straße" die Verkehrskontrolle eines 37-Jährigen mit seinem Fahrzeug, infolge derer eine Alkoholbeeinflussung des Fahrzeugführers festgestellt wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Den Fahrzeugführer erwartet ein nicht unerhebliches Bußgeld sowie ein mindestens einmonatiges Fahrverbot. Am 06.08.2023 kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung um 04.53 Uhr auf der Straße "Hoheluft" einen 37-Jährigen mit seinem PKW. Im Rahmen der Kontrolle konnte eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Kurz darauf ergaben sich bei der Kontrolle eines Fahrzeugs auf der "Steinbecker Straße" um 05.30 Uhr Anhaltspunkte auf eine Beeinflussung des 35-jährigen Fahrzeugführers durch Betäubungsmittel. Gegen beide Fahrzeugführer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rade - Diebstahl von Kraftstoff

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Zeitraum von ca. 02:00 Uhr bis ca. 07:00 Uhr kam es in Neu Wulmstorf/Rade in der Straße "Rader Kirchweg" zu zwei Kraftstoff-Diebstählen. Die Täter bohrten die Treibstoffbehälter zweier Pkw auf und entwendeten so mehrere Liter Kraftstoff. Personen, die Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neu Wulmstorf unter 040-33441990 zu melden.

Maschen - schwerer Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag gegen 15:50 Uhr ereignete sich in Seevetal/Maschen in der Straße "Alter Postweg" ein schwerer Verkehrsunfall. Der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads befuhr die Straße in Richtung Horst, kam rechtsseitig mit seinem Fahrzeug gegen einen Bordstein und stürzte anschließend. Der Fahrzeugführer und seine 18-Jährige Sozia wurden durch den Sturz glücklicherweise nur leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Die Straße war für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

Meckelfeld - Verkehrsunfallflucht

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr kam es in Seevetal/Meckelfeld zu einem Verkehrsunfall. Die bisher unbekannte Täterschaft befuhr mit einem grauen VW Golf die "Rönneburger Straße" in Richtung Rönneburg und kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbrach eine Hecke und kam im Garten eines Wohnhauses zum Stehen. Der oder die Fahrzeugführer/in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Personen, die Hinweise zu dem Unfall oder verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

Evendorf - Diebstahl aus PKW

Am 05.08.2023 gegen 19.00 Uhr kam es an der Straße "Evendorf Osterfeld" in Egestorf/Ortsteil Evendorf zu einem Diebstahl aus PKW. Eine unbekannte Person schlug die Seitenscheibe eines geparkten Ford Ranger ein und entwendete eine schwarze Lederhandtasche inkl. Inhalt. Dabei wurde die Alarmanlage des Fahrzeugs ausgelöst. Anschließend flüchtete die Person fußläufig. Personen, die Hinweise zur Tat oder der flüchtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen/Luhe unter 04171-7960 zu melden.

Stelle - Trunkenheitsfahrt mit Gabelstapler

Am Abend des 05.08.2023, gegen 20.40 Uhr, fiel aufmerksamen Anwohnern ein Gabelstapler in der Straße "Im Grund" in Stelle auf, welcher eine auffällige Fahrweise vorwies und letztendlich stoppte. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei konnte der Fahrzeugführer festgehalten werden. Im Rahmen eines durchgeführten Atemalkoholtests konnte bei dem 20-jährigen Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 2,01 Promille festgestellt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

