Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Durchsuchungen am 06.08.23: Zwei Beschuldigte in Untersuchungshaft

Buchholz (ots)

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5574760

Der 27-jährige Hauptbeschuldigte aus Buchholz sowie ein 40-jähriger Beschuldigter aus dem Landkreis Göttingen sind aufgrund der umfangreichen Drogenfunde am Sonntag vorläufig festgenommen worden. Sie wurden am Montagabend einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Stade vorgeführt. Dieser ordnete bei beiden wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Untersuchungshaft an. Beide Männer wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

(Fotohinweis: Übersicht einiger sichergestellter Betäubungsmittel, Waffen und Bargeld).

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell