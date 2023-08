Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: LED-Scheinwerfer ausgebaut ++ Winsen - Wohnmobil gestohlen ++ Brackel - Frontal in Gegenverkehr gefahren ++ Rosengarten/Nenndorf - Unfall im Kreisverkehr

Winsen/Bahlburg (ots)

LED-Scheinwerfer ausgebaut

In der Zeit zwischen Montag, 7.8.2023 und Donnerstag, 10.8.2023 haben sich Unbekannte in der Straße Sandhöfen an einem Audi zu schaffen gemacht. Aus dem PKW, der sich auf einem Privatgrundstück befand, bauten die Täter die vorderen LED-Scheinwerfer aus. Der Schaden auf rund 2500 EUR geschätzt.

Zeugen, denen der fraglichen Zeit verdächtige Personen in der Straße Sandhöfen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei zu melden.

Winsen - Wohnmobil gestohlen

In der Königsberger Straße haben Diebe in der Zeit zwischen Dienstag, 8.8.2023, 12 Uhr und Donnerstag, 10.8.2023, 21:15 Uhr ein am Fahrbahnrand geparktes Wohnmobil gestohlen. Das silberfarbene Fahrzeug der Marke Capron hatte einen Wert von rund 40.000 EUR. Auf der Heckklappe befand sich ein Aufkleber mit einer HSV-Raute.

Zeugen, die zu dem Fahrzeug Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Brackel - Frontal in Gegenverkehr gefahren

Auf der L 215, zwischen Thieshope und Pattensen, kam es am Donnerstag, 10.8.2023, zu einem Frontalzusammenstoß. Ein 60-jähriger Mann, der mit seinem Pkw Suzuki in Richtung Pattensen unterwegs war, bog nach links auf einen Parkplatz ab, ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten und kollidierte hierbei mit dem ihm entgegenkommenden VW Eines 63-jährigen Mannes. Der Suzuki schob sich dabei über die Motorhaube des VW.

Der 60-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Fahrer des VW blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 20.000 EUR.

Rosengarten/Nenndorf - Unfall im Kreisverkehr

Ein 58-jähriger Mann hat heute, 11.8.2023, gegen 0:30 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Bremer Straße verursacht. Der Mann war mit einem VW Crafter, in Begleitung eines 44-jährigen Beifahrers, von der Autobahn kommend, in den Kreisverkehr eingefahren. Hierbei hatte er bereits ein Verkehrszeichen auf dem Fahrbahnteiler überfahren. Der Transporter kollidierte auf der Innenseite des Kreisverkehrs mit einem weiteren Verkehrszeichen und prallte gegen den Bordstein, wodurch das Fahrzeug auf die Fahrerseite kippte. Fahrer und Beifahrer Verletzten sich schwer. Sie kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Bei dem Unfallfahrer wurde eine starke Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell