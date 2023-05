Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Schwer Verletzte nach Alleinunfall. Bergungsunternehmen im Einsatz

Plettenberg (ots)

In der Nacht zum heutigen Samstag kam es auf der K8 in der Jeutmecker Kurve gegen 21:15 Uhr zu einem schweren Alleinunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Kleinwagen von der Kreisstraße ab. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befand sich der PKW mehrere Meter unterhalb der Fahrbahn in einem Böschungsbereich. Die Fahrerin konnte sich schwer verletzt aus ihrem Fahrzeug befreien, musste allerdings noch mehrere hundert Meter in Richtung Ohle gehen, um einen Notruf abzusetzen. Die medizinische Versorgung der schwer Verletzten übernahmen die medizinischen Kräfte von Plettenberger RTW und NEF. Die Besatzungen von HLF und DLK sperrten die K8 im Bereich des Unfalls komplett, stellten den Brandschutz sicher und leuchteten die Einsatzstelle aus. Da sich unter dem verunfallten Fahrzeug, an dem der Motorblock komplett herausgerissen wurde, ein Bachlauf befand und dort sämtliche Betriebsmittel ausliefen, setzten die Einsatzkräfte direkt eine Ölsperre. Unterstützt wurde die hauptamtliche Wache durch die Löschgruppe Ohle, welche im unteren Bereich der Jeutmecke weitere Ölsperren in das Gewässer einzog. Im Nachgang wurde die Drehleiter in Stellung gebracht, um bei der aufwändigen Unfallaufnahme der Polizei zu unterstützen. Mittels einer Bildaufnahme aus der Vogelperspektive im Korb der Drehleiter kann die gesamte Unfallstelle so nachgestellt werden. In Absprache mit der vor Ort befindlichen Unteren Wasserbehörde wurde ein Havariemanagement, sowie ein Bergungsunternhemen beauftragt. Der einen Kran des Bergungsunternehmens wurde das Fahrzeug geborgen und direkt auf dem LKW des Abschleppers abgesetzt. Um kurz vor 2 Uhr in der Nacht konnten die Kräfte der Plettenberger Feuerwehr wieder in ihre Standorte einrücken.

